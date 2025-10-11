Saint Denis Salle polyvalente Moux-en-Morvan

Saint Denis Salle polyvalente Moux-en-Morvan samedi 11 octobre 2025.

Saint Denis

Salle polyvalente Le bourg Moux-en-Morvan Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Saint Denis à Moux en Morvan. Fête foraine avec auto-tamponneuses, manège, pêche aux canards, jeu de pièces. Repas de la saint Denis le samedi à 19h à la salle polyvalente salade de lentilles œuf dur, blanquette de veau riz, fromage blanc, gâteau au chocolat, café. Tarifs 18€/ adulte, 10€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. Bal gratuit ouvert à tous à partir de 23h. .

Salle polyvalente Le bourg Moux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 76 11 50

L’événement Saint Denis Moux-en-Morvan a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs