SAINT-ÉLOI · DÉFILÉ NAPOLÉON III

Place Léon Gambetta Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Place Gambetta (devant la Cathédrale)

Place Léon Gambetta Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 82 29 18 contact@institutdugrenat.com

English :

? Place Gambetta (in front of the Cathedral)

German :

? Place Gambetta (vor der Kathedrale)

Italiano :

? Piazza Gambetta (di fronte alla Cattedrale)

Espanol :

? Plaza Gambetta (frente a la Catedral)

L'événement SAINT-ÉLOI · DÉFILÉ NAPOLÉON III Perpignan a été mis à jour le 2025-10-31