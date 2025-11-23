SAINT-ÉLOI · FÊTE DU GRENAT Perpignan
SAINT-ÉLOI · FÊTE DU GRENAT Perpignan dimanche 23 novembre 2025.
SAINT-ÉLOI · FÊTE DU GRENAT
Place de Verdun Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 09:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Devant le Castillet
.
Place de Verdun Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 83 82 29 18 contact@institutdugrenat.com
English :
?in front of the Castillet
German :
?vor dem Castillet
Italiano :
davanti al Castillet
Espanol :
?frente al Castillet
L’événement SAINT-ÉLOI · FÊTE DU GRENAT Perpignan a été mis à jour le 2025-10-31 par PERPIGNAN TOURISME