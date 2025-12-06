SAINT-ÉLOI Le Val-d’Esnoms

SAINT-ÉLOI

Centre ville Le Val-d’Esnoms Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Tout public

Les 6 et 7 décembre, dès 9h, venez célébrer la Saint-Éloi, la fête du saint patron des maréchaux-ferrants, forgerons et artisans du fer

Deux jours placés sous le signe de la passion, du savoir-faire et de la solidarité, avec une cinquantaine de maréchaux-ferrants réunis pour faire vibrer la forge au profit du Téléthon

Le fil rouge du week-end 24h de forge non-stop ! Un défi impressionnant et solidaire pour soutenir la recherche.

Au programme

Démonstrations de forge et exposition de maréchalerie

Initiation à la forge

Fil rouge du Téléthon

Exposition de Maréchalerie

Jeux

Balade en calèche

Samedi 14h Marche du Téléthon

Dimanche 11h30 Bénédiction du bouquet de Saint-Éloi

Dimanche 14h Concert Jolado

Buvette et petite restauration sur place tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.

Venez nombreux partager ce moment convivial, découvrir un métier de tradition et vivre un week-end chaleureux et solidaire

À l’initiative de Nicolas Fournier Maréchal-Ferrant et Lucas tisserand Ferronnier

Avec le soutien de la Commune du Val d’Esnoms et ses associations .

Centre ville Le Val-d’Esnoms 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 82 34

