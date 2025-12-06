SAINT-ÉLOI Le Val-d’Esnoms
Les 6 et 7 décembre, dès 9h, venez célébrer la Saint-Éloi, la fête du saint patron des maréchaux-ferrants, forgerons et artisans du fer
Deux jours placés sous le signe de la passion, du savoir-faire et de la solidarité, avec une cinquantaine de maréchaux-ferrants réunis pour faire vibrer la forge au profit du Téléthon
Le fil rouge du week-end 24h de forge non-stop ! Un défi impressionnant et solidaire pour soutenir la recherche.
Au programme
Démonstrations de forge et exposition de maréchalerie
Initiation à la forge
Fil rouge du Téléthon
Exposition de Maréchalerie
Jeux
Balade en calèche
Samedi 14h Marche du Téléthon
Dimanche 11h30 Bénédiction du bouquet de Saint-Éloi
Dimanche 14h Concert Jolado
Buvette et petite restauration sur place tous les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Venez nombreux partager ce moment convivial, découvrir un métier de tradition et vivre un week-end chaleureux et solidaire
À l’initiative de Nicolas Fournier Maréchal-Ferrant et Lucas tisserand Ferronnier
Avec le soutien de la Commune du Val d’Esnoms et ses associations .
Centre ville Le Val-d’Esnoms 52190 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 82 34
