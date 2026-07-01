Saint-Ennemond accueille le Tour de France Saint-Ennemond
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Ennemond
Informations pratiques
Saint-Ennemond
Saint-Ennemond accueille le Tour de France
Le bourg Saint-Ennemond Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Le comité des fêtes de Saint-Ennemond propose une journée d’animation dans le cadre du passage du tour de France.
.
Le bourg Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 10 08 gerardbouez@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Saint-Ennemond Festival Committee is organizing a day of activities to celebrate the Tour de France’s passage through the town.
L’événement Saint-Ennemond accueille le Tour de France Saint-Ennemond a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région