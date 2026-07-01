Informations pratiques

Saint-Ennemond

Saint-Ennemond accueille le Tour de France

Le bourg Saint-Ennemond Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Le comité des fêtes de Saint-Ennemond propose une journée d’animation dans le cadre du passage du tour de France.

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Le bourg Saint-Ennemond 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 10 08 gerardbouez@yahoo.fr

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English :

The Saint-Ennemond Festival Committee is organizing a day of activities to celebrate the Tour de France’s passage through the town.

L’événement Saint-Ennemond accueille le Tour de France Saint-Ennemond a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région