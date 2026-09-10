Saint-Enogat : Terre d’artistes, Office du tourisme, Dinard
samedi 19 septembre 2026 · Office du tourisme · Dinard
Informations pratiques
Saint-Enogat : Terre d’artistes 19 et 20 septembre Office du tourisme Ille-et-Vilaine
Maximum 20 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Cet ancien bourg rural, dont dépendait le petit hameau de Dinard, est désormais un quartier très prisé de la station balnéaire.
En compagnie d’un(e) guide-conférencier(e), marchez dans les pas des artistes et intellectuels, comme Judith Gautier, qui ont séjourné dans les « villas de la mer créées par Albert Lacroix, le célèbre éditeur de Victor Hugo. Cette visite vous réserve une découverte tout à fait exceptionnelle !
Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}]
Cet ancien bourg rural, dont dépendait le petit hameau de Dinard, est désormais un quartier très prisé de la station balnéaire.
©HOBOWEB
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