Saint-Enogat : Terre d’artistes, Office du tourisme, Dinard

Informations pratiques

Saint-Enogat : Terre d’artistes 19 et 20 septembre Office du tourisme Ille-et-Vilaine

Maximum 20 personnes. Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie obligatoire de 5€ sur le site https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cet ancien bourg rural, dont dépendait le petit hameau de Dinard, est désormais un quartier très prisé de la station balnéaire.

En compagnie d’un(e) guide-conférencier(e), marchez dans les pas des artistes et intellectuels, comme Judith Gautier, qui ont séjourné dans les « villas de la mer créées par Albert Lacroix, le célèbre éditeur de Victor Hugo. Cette visite vous réserve une découverte tout à fait exceptionnelle !

Office du tourisme 2 boulevard Féart, 35800, Dinard Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.dinardemeraudetourisme.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com/ »}]

Cet ancien bourg rural, dont dépendait le petit hameau de Dinard, est désormais un quartier très prisé de la station balnéaire.

©HOBOWEB