Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire : Balade Archi’Lecture #2 / De Fourneyron à Dorian Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne dimanche 21 septembre 2025.

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

En partenariat avec les médiathèques municipales

À travers la plume d’écrivains, une plongée dans la ville d’autrefois où les récits s’entremêlent. Entre histoires urbaines et tranches de vies, imprégnez-vous de l’esprit des lieux.

Lieu de rendez-vous communiqué à l’issue de l’inscription

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27

©Archives municipales et Métropolitaines de Saint-Étienne