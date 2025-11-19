SAINT-EXUPERY, LE COMMANDEUR DES OISEAUX – THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE Paris

SAINT-EXUPERY, LE COMMANDEUR DES OISEAUX Début : 2025-12-30 à 19:00. Tarif : – euros.

SAINT-EXUPERY, LE COMMANDEUR DES OISEAUXDe Mathieu RannouMise en scène Benoît LavigneAvec Franck DesmedtCollaboration Artistique Sophie MayerLE CIEL FUT SON ENCRE ET LA VIE SON ROMANToute sa vie a été marquée par des oxymores. C’est un aventurier épris de liberté qui s’épanouit mieux quand il sert une cause plus grande que lui. C’est un rêveur qui s’accomplit dans l’action. Un solitaire sensible, qui n’est jamais aussi heureux qu’au milieu de ses amis. C’est un penseur impulsif et un aventurier philosophe. Il a sublimé ses tourments, en volant d’abord, et surtout en écrivant ses chefs-d’oeuvre qui mêlent des récits poignants et des réflexions très percutantes. Ce récit célèbre l’amitié, le sens du devoir et l’indicible ; car si l’essentiel demeure invisible aux yeux, il brûle dans nos coeurs. Une odyssée humaine qui, au fil des scènes, éclaire le destin d’un homme en quête d’absolu.Un spectacle vibrant, entre ciel et sable, qui retrace la vie de Saint-Exupéry : aviateur visionnaire, écrivain habité, amoureux tourmenté, philosophe de l’action.LA PRESSE : Face à tant de talent, de magnétisme, les mots nous manquent. Chapeau, Monsieur Desmedt ! – TATOUVU Bouleversant ? Captivant ? Intelligent ? On hésite encore pour trouver le mot juste. Humain, comme Saint Ex. – BAMA noter :Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 10 ansRencontre avec l’équipe artistique le vendredi 10 octobre 2025 à l’issue de la représentation.Genre.s : ContemporainDurée : 1h10Salle : Théâtre RougeDu mercredi 27 août 2025 au dimanche 4 janvier 202619h du mercredi au samedi, 16h les dimanches

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE ROUGE DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75