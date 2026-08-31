SAINT-EXUPÉRY, LE COMMANDEURS DES OISEAUX Rue Saint-Exupère Blagnac

Informations pratiques

Blagnac

SAINT-EXUPÉRY, LE COMMANDEURS DES OISEAUX

Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:30:00

fin : 2027-01-16 21:30:00

Date(s) :

2027-01-13

Le blouson d’aviateur de l’auteur du petit prince est un costume taillé sur mesure pour l’incroyable Franck Desmedt.

Récompensé par un Molière dans Adieu Monsieur Haffmann, salué pour son incarnation de Romain Gary dans La Promesse de l’aube puis de Joseph Kessel dans La liberté à tout prix, Franck Desmedt poursuit son exploration des grands auteurs du XXe siècle. Ce sont autant des témoins avisés des tourments de leur temps que des phares pour l’époque que nous traversons.

Au premier rang de ces destins exceptionnels Antoine de Saint-Exupéry, tour à tour aviateur de l’Aéropostale, auteur de chefs-d’oeuvre et intrépide pilote de la Seconde Guerre mondiale. Seul sur scène, Franck Desmedt embarque le spectateur dans un voyage mené pleins gaz par son héros en quête d’absolu, qui ne voit bien qu’avec le cœur . 15 .

Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 71 75 15

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English :

The author of *The Little Prince*’s bomber jacket is a custom-tailored piece for the incredible Franck Desmedt.

L’événement SAINT-EXUPÉRY, LE COMMANDEURS DES OISEAUX Blagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE