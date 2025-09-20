Saint-Félicien hier et Aujourd’hui La Chapelle Saint-Félicien

Saint-Félicien hier et Aujourd’hui La Chapelle Saint-Félicien samedi 20 septembre 2025.

Saint-Félicien hier et Aujourd’hui 20 et 21 septembre La Chapelle Ardèche

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition de cartes postales et photos anciennes et nouvelles retraçant les diifférents édifices du village ( commerces – bâtiments) – Visite commentée sur l’emplacement des anciens commerces du village.

La Chapelle Place Marie Banc – 07410 Saint- Félicien Saint-Félicien 07410 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 06 16 70 https://www.saint-felicien.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100079755351613 Ancienne chapelle du couvent rénovée en salle d’exposition Centre bourg- Présence de parking sous l’hôpital et place de la salle des fêtes

Exposition de cartes postales et photos anciennes et nouvelles retraçant les diifférents édifices du village ( commerces – bâtiments) – Visite commentée sur l’emplacement des anciens commerces du…

carte postale Louis CLozel