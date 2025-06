Saint Félix fête la musique Saint-Félix 21 juin 2025 18:00

Allier

Saint Félix fête la musique Le bourg Saint-Félix Allier

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 01:00:00

2025-06-21

12èmè édition de Saint Félix Fête la musique avec trois concerts gratuits Ruelle Mélodie, Akousty Roots et Sabaudia Mob de 18h00 à 1h00.

Le bourg

Saint-Félix 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 62 61

English :

12th edition of Saint Félix Fête la musique with three free concerts: Ruelle Mélodie, Akousty Roots and Sabaudia Mob from 6pm to 1am.

German :

ausgabe von Saint Félix Fête la Musique mit drei kostenlosen Konzerten: Ruelle Mélodie, Akousty Roots und Sabaudia Mob von 18:00 bis 1:00 Uhr.

Italiano :

12ª edizione della Saint Félix Fête la musique con tre concerti gratuiti: Ruelle Mélodie, Akousty Roots e Sabaudia Mob dalle 18.00 all’1.00.

Espanol :

12ª edición de Saint Félix Fête la musique con tres conciertos gratuitos: Ruelle Mélodie, Akousty Roots y Sabaudia Mob de 18:00 a 01:00 horas.

L'événement Saint Félix fête la musique Saint-Félix a été mis à jour le 2025-06-16