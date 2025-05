Saint François Concert de sortie de résidence – Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse, 23 mai 2025 18:30, Saint-Vincent-de-Tyrosse.

Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-23 18:30:00

fin : 2025-05-23 20:30:00

2025-05-23

Après deux jours de « résidence » à Pôle Sud les 22 et 23 mai prochains, le duo électro/pop Saint-François vous propose propose un concert de sortie de résidence gratuit et ouvert à tous.tes. L’occasion de terminer la semaine en beauté en venant découvrir un nouveau groupe du territoire !

Saint-François est un duo électro formé par Guillaume Martial et Damien Durou, deux amis de longue date réunis par une passion commune pour la musique et une envie d’explorer des sonorités à la fois sensibles et puissantes. Inspirés par French 79, The Blaze ou encore Kid Francescoli, ils façonnent une électro teintée de pop, portée par des rythmes frénétiques et une énergie vibrante.

Né d’une période de transition et de reconnexion, Saint-François puise son énergie dans l’émotion brute et l’instant présent. Leur musique raconte des trajectoires de vie, des liens profonds et cette force qui émerge dans les moments où tout bascule. Sur scène, les machines se mêlent aux synthétiseurs analogiques, portés par les voix du duo qui se répondent.

Avec Saint-François, l’électro devient un voyage, un souffle, une émotion partagée.

Buvette LMA sur place. .

Voie Romaine Pôle Sud

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 46 61 contact@lma-info.com

English : Saint François Concert de sortie de résidence

After a two-day « residency » at Pôle Sud on May 22 and 23, electro/pop duo Saint-François are offering a free concert at the end of their residency, open to all. It’s a great way to end the week and discover a new local band!

German : Saint François Concert de sortie de résidence

Nach zwei Tagen « Residenz » im Südpol am 22. und 23. Mai bietet Ihnen das Elektro/Pop-Duo Saint-François ein kostenloses und für alle zugängliches Konzert zum Abschluss der Residenz an. Eine gute Gelegenheit, die Woche mit der Entdeckung einer neuen Band aus der Region abzuschließen!

Italiano :

Dopo una residenza di due giorni al Pôle Sud il 22 e 23 maggio, il duo electro/pop Saint-François organizza un concerto finale gratuito e aperto a tutti. È un ottimo modo per concludere la settimana e scoprire una nuova band locale!

Espanol : Saint François Concert de sortie de résidence

Tras una residencia de dos días en Pôle Sud, los días 22 y 23 de mayo, el dúo electro/pop Saint-François ofrece un concierto final gratuito y abierto a todos. Una buena manera de terminar la semana y descubrir un nuevo grupo local

