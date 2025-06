Saint-Front en fête jour 2 – Saint-Front-sur-Lémance 15 juin 2025 08:00

Lot-et-Garonne

Saint-Front en fête jour 2 Salle des fêtes Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Organisée par l’association Vallée Lémance Football Club, avec au programme :

8h à 18h Vide-greniers.

12h à 14h Restauration rapide

14h30 Concours de pétanque.

Manèges ouverts tout le week-end.

Salle des fêtes

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 46 06 10

English : Saint-Front en fête jour 2

Organized by the Vallée Lémance Football Club, the program includes:

8 a.m. to 6 p.m.: Garage sale.

12 p.m. to 2 p.m.: Fast food

2:30 p.m.: Pétanque competition.

Rides open all weekend.

German : Saint-Front en fête jour 2

Organisiert vom Verein Vallée Lémance Football Club, mit dem Programm :

8h bis 18h: Flohmarkt.

12h bis 14h: Schnellrestaurants

14.30 Uhr: Wettbewerb im Boulespiel.

Karussells das ganze Wochenende geöffnet.

Italiano :

Organizzato dal Vallée Lémance Football Club, con il seguente programma:

dalle 8.00 alle 18.00: vendita di garage.

dalle 12.00 alle 14.00: Fast food

14.30: Gara di bocce.

Giostre aperte tutto il fine settimana.

Espanol : Saint-Front en fête jour 2

Organizado por el Club de Fútbol Vallée Lémance, con el siguiente programa:

de 8h a 18h: Venta de garaje.

12h a 14h: Comida rápida

14.30 h: Competición de petanca.

Tiovivos abiertos todo el fin de semana.

L’événement Saint-Front en fête jour 2 Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Fumel Vallée du Lot