Saint-Gaud en Lumière Rue de l’Eglise Normanville

Saint-Gaud en Lumière

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Gaud Normanville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Illuminations, ouverture et visite commentée de l’église Saint-Gaud du début du XVIe siècle. .

Rue de l’Eglise Eglise Saint-Gaud Normanville 27930 Eure Normandie +33 6 32 66 91 53 lesamisdesaintgaud@gmail.com

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English : Saint-Gaud en Lumière

L’événement Saint-Gaud en Lumière Normanville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure