Saint-Gaud en Lumière Rue de l’Eglise Normanville
Saint-Gaud en Lumière Rue de l’Eglise Normanville vendredi 29 mai 2026.
Saint-Gaud en Lumière
Rue de l’Eglise Eglise Saint-Gaud Normanville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Illuminations, ouverture et visite commentée de l’église Saint-Gaud du début du XVIe siècle. .
Rue de l’Eglise Eglise Saint-Gaud Normanville 27930 Eure Normandie +33 6 32 66 91 53 lesamisdesaintgaud@gmail.com
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English : Saint-Gaud en Lumière
L’événement Saint-Gaud en Lumière Normanville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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