Venez célébrer le Feu de la Saint-Jean dans une ambiance festive et conviviale !

Au programme :

14h Concours de pétanque

16h Repas entrecôtes

En soirée Retransmission de la finale du Top 14

Suivi d’une soirée DJ pour danser jusqu’au bout de la nuit

Pour finir feu à la nuit

Feu de la Saint-Jean organisé par le comité des fêtes de Saint-Geniès .

Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 33 75 26

English : Saint Geniès Feu de la Saint-Jean

Come and celebrate Midsummer’s Fire in a festive and friendly atmosphere!

On the program:

2pm: Petanque competition

4pm: rib-eye steak meal

Evening: Broadcast of the Top 14 final

Followed by a DJ party to dance the night away

To end the night on fire

German : Saint Geniès Feu de la Saint-Jean

Feiern Sie das Johannisfeuer in einer festlichen und geselligen Atmosphäre!

Auf dem Programm stehen:

14 Uhr: Petanque-Wettbewerb

16 Uhr: Entrecote-Mahlzeit

Am Abend: Übertragung des Finales der Top 14

Anschließend ein DJ-Abend, um bis zum Ende der Nacht zu tanzen

Zum Abschluss Feuer in der Nacht

Italiano :

Venite a festeggiare il falò di mezza estate in un’atmosfera festosa e amichevole!

In programma:

14:00: gara di petanque

ore 16.00: cena a base di costata di manzo

Sera: trasmissione della finale di Top 14

A seguire, DJ party per ballare tutta la notte

Per finire, illuminate la notte

Espanol : Saint Geniès Feu de la Saint-Jean

Ven a celebrar la hoguera de San Juan en un ambiente festivo y acogedor

En el programa:

14:00: concurso de petanca

16:00 h: comida a base de costillas

Noche: retransmisión de la final del Top 14

A continuación, fiesta con DJ para bailar toda la noche

Para terminar, ilumine la noche

