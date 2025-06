Saint Georges, sculpture en terre cuite – Église Saint-Georges-du-Plain Le Mans 18 juin 2025 15:00

Sarthe

Saint Georges, sculpture en terre cuite Église Saint-Georges-du-Plain 185 Rue de Sablé Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-06-18 15:45:00

Date(s) :

2025-06-18

2025-06-21

2025-06-22

La statuaire en terre cuite a fait la renommée du Mans jusqu’à la Révolution. L’église Saint-Georges-du-Plain renferme une importante collection de sculptures en terre cuite. Seule la cathédrale Saint-Julien conserve un ensemble aussi remarquable. Elles ont été acquises au cours du XVIIIe siècle à l’occasion de la fermeture du couvent des Filles-Dieu (actuel musée Jean-Claude Boulard Carré Plantagenêt).

A l’occasion de la restauration de l’une d’entre elles, représentant saint Georges et le dragon, conférences et échanges avec le conservateur-restaurateur mercredi 18 juin à 14, 15 et 16h. Accès libre en présence d’un médiateur samedi 21 et dimanche 22 de 14h à 17h. .

