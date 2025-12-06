Saint-Ger en bière Salle polyvalente Saint-Germain-Laprade
Saint-Ger en bière Salle polyvalente Saint-Germain-Laprade samedi 6 décembre 2025.
Salle polyvalente Complexe sportif de la Plaine Saint-Germain-Laprade Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Saint-Ger en Bière revient cette année avec des bières*, toujours plus de musique et de bonne ambiance ! Le 6 décembre à partir de 19h à Saint-Germain-Laprade. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Salle polyvalente Complexe sportif de la Plaine Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cdfsgl@gmail.com
English :
Saint-Ger en Bière is back this year with more beers*, more music and more fun! December 6 from 7pm in Saint-Germain-Laprade. *Alcohol abuse is dangerous for your health, consume in moderation.
German :
Saint-Ger en Bière kehrt dieses Jahr mit Bier*, noch mehr Musik und guter Stimmung zurück! Am 6. Dezember ab 19 Uhr in Saint-Germain-Laprade. *Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.
Italiano :
Saint-Ger en Bière torna quest’anno con più birre*, più musica e più divertimento! Il 6 dicembre dalle 19.00 a Saint-Germain-Laprade. *L’abuso di alcol è pericoloso per la salute: bevete con moderazione.
Espanol :
Saint-Ger en Bière vuelve este año con más cervezas*, más música y más diversión El 6 de diciembre a partir de las 19.00 horas en Saint-Germain-Laprade. *El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.
