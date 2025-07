SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte

SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte samedi 12 juillet 2025.

SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-14

2025-07-12

Saint Germain de Calberte est en fête les 12, 13 et 14 juillet.

Au programme de samedi et dimanche pétanque, jeux, concerts, repas …

Feu d’artifice le samedi 12. Tournée des fougasses lundi 14.

Samedi 12 juillet

15h concours de pétanque en doublette (100€ + mises)

18h30 apéro musical

20h soirée mousse animée par DJ’joEeventsound

23h feu d’artifice

Dimanche 13 juillet :

14h concours de pétanque en triplette (150€ + mises)

15h jeux pour enfants (château gonflable, poney, etc)

17h concours de dictée (inscription 3€)

19h repas (paëlla)

21h groupe Tribute Abba

Soirée déguisée années 80- disco

22h30 retraite aux flambeaux

23h DJ’joEventsound

Lundi 14 juillet :

Tournée des fougasses

Petite restauration sur place tout le week-end .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

English :

Saint Germain de Calberte is celebrating on July 12, 13 and 14.

On the program for Saturday and Sunday: pétanque, games, concerts, meals…

Fireworks on Saturday 12th. Fougasse tour on Monday 14th.

German :

Saint Germain de Calberte feiert am 12., 13. und 14. Juli.

Auf dem Programm stehen am Samstag und Sonntag: Petanque, Spiele, Konzerte, Essen …

Feuerwerk am Samstag, den 12. Fougasse-Tour am Montag, den 14.

Italiano :

Saint Germain de Calberte è in festa il 12, 13 e 14 luglio.

In programma per sabato e domenica: bocce, giochi, concerti, pasti…

Fuochi d’artificio sabato 12. Giro della Fougasse lunedì 14.

Espanol :

Saint Germain de Calberte está de fiesta los días 12, 13 y 14 de julio.

En el programa del sábado y el domingo: petanca, juegos, conciertos, comidas…

Fuegos artificiales el sábado 12. Recorrido por la Fougasse el lunes 14.

