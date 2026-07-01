Saint-Germain fait son Brasero Saint-Germain-les-Vergnes
samedi 25 juillet 2026 · Saint-Germain-les-Vergnes
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Vergnes
Saint-Germain fait son Brasero
Le Bourg Saint-Germain-les-Vergnes Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez passer une soirée autour du feu pour partager un moment convivial.
Au programme Ambiance chaleureuse, saveur locale, esprit convivial. Sur place, retrouver des produits locaux à savourer au brasero ou si vous préférez, vous pouvez emmener votre propre pique-nique. Pour le repas, penser à amener (assiettes/couverts/verres), tables à disposition et buvette sur place. Ouvert pour petit et grand. Et pour une ambiance musicale retrouver DEAL’M. .
Le Bourg Saint-Germain-les-Vergnes 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 32 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Germain fait son Brasero
L’événement Saint-Germain fait son Brasero Saint-Germain-les-Vergnes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes
À voir aussi à Saint-Germain-les-Vergnes (Corrèze)
- Cluedo géant Saint-Germain-les-Vergnes 10 juillet 2026