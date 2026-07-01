Informations pratiques

Saint-Germain-les-Vergnes

Saint-Germain fait son Brasero

Le Bourg Saint-Germain-les-Vergnes Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez passer une soirée autour du feu pour partager un moment convivial.

Au programme Ambiance chaleureuse, saveur locale, esprit convivial. Sur place, retrouver des produits locaux à savourer au brasero ou si vous préférez, vous pouvez emmener votre propre pique-nique. Pour le repas, penser à amener (assiettes/couverts/verres), tables à disposition et buvette sur place. Ouvert pour petit et grand. Et pour une ambiance musicale retrouver DEAL’M. .

Le Bourg Saint-Germain-les-Vergnes 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 29 32 33

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English : Saint-Germain fait son Brasero

L’événement Saint-Germain fait son Brasero Saint-Germain-les-Vergnes a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes