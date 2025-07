SAINT GERVAIS EN FÊTE Saint-Gervais-sur-Mare

SAINT GERVAIS EN FÊTE Saint-Gervais-sur-Mare vendredi 1 août 2025.

SAINT GERVAIS EN FÊTE

Saint-Gervais-sur-Mare Hérault

Tarif : 11 – 11 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-01

Fête locale de St Gervais sur Mare

du 1er au 3 août 2025 sur la place du Quai

Fête locale de St Gervais sur Mare du 1er au 3 août 2025 sur la place du Quai

Vendredi 1er août

19h30 ouverture de la fête par une bodega animée par les GIPSY DU MIDI

22h Bal Gratuit avec DJ Cyril jusqu’à 2h

Samedi 2 août

14h30 Concours de pétanque familial mixte gratuit (adulte/enfant ou femme/homme)

19h Apéritif gratuit animé par Krystal Noir

20h Repas avec le traiteur La Casa des Castel (salade de gésier, seiche à la rouille, tarte aux pommes 18€ adultes -11€ enfants -de 12ans) vente de ticket auprès de la Boulangerie Letouzey à partir du 1er juillet (limité à 300 places)

22h Bal gratuit avec le Grand Orchestre Krystal Noir et ses danseuses (A2 EVENT PRODUCTIONS) jusqu’à 2h

Dimanche 3 août

9h Tour de Ville déguisé animé par le comité des fêtes (attention parcours inversé démarrage par le haut du village, Cours, Compeyre et après arrêt traditionnel de13h au café, continuation par le bas de la ville)

17h Loto (21 parties) sur le place du Quai

20h Clôture de la fête

Présence de Forains .

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 60 65

English :

Local festival in St Gervais sur Mare

august 1-3, 2025 on the Place du Quai

German :

Lokales Fest in St. Gervais sur Mare

vom 1. bis 3. August 2025 auf dem Place du Quai

Italiano :

Festa locale a St Gervais sur Mare

dall’1 al 3 agosto 2025 sulla Place du Quai

Espanol :

Fiesta local en St Gervais sur Mare

del 1 al 3 de agosto de 2025 en la Place du Quai

