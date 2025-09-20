Saint-Gingolph, un village frontière Office de tourisme de Saint-Gingolph Saint-Gingolph

Saint-Gingolph, un village frontière Samedi 20 septembre, 10h00 Office de tourisme de Saint-Gingolph Haute-Savoie

À partir de 6 ans. Vêtements et chaussures adaptés aux conditions météorologiques obligatoires.

Au bord du Léman, ce village atypique franco-suisse riche en histoires vous raconte la vie quotidienne au fil du temps, à cheval sur la frontière. En parcourant ses ruelles, vous découvrirez les savoir-faire précieux issus du passé, devenus trésors actuels.

Office de tourisme de Saint-Gingolph 30 Quai André Chevallay, 74500 Saint-Gingolph Saint-Gingolph 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Y.Tisseyre