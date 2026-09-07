Saint-Gobrien : découvrez sa chapelle et son village, Chapelle de Saint-Gobrien, Saint-Servant

Informations pratiques

Saint-Gobrien : découvrez sa chapelle et son village 19 et 20 septembre Chapelle de Saint-Gobrien Morbihan

Infos pratiques : Tout le week-end : visites de la chapelle et du village (1h) à 9h30, 11h, 13h30, 15h00, 16h30 et atelier photo en continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À Saint-Servant, au cœur du village de Saint-Gobrien, la chapelle ouvre ses portes après une importante campagne de restauration achevée en 2025. Belle opportunité de (re)découvrir la qualité architecturale des maisons qui l’entourent ! Les visiteurs qui connaissent de longue date les lieux pourront participer à un atelier d’identification de photos anciennes de la commune.

Chapelle de Saint-Gobrien Route de la Côte du Lambert, 56120 Saint-Servant, France Saint-Servant 56120 Morbihan Bretagne La chapelle est construite à l’emplacement de l’ermitage de Saint-Gobrien, évêque de Vannes mort en 725. Un premier édifice fut construit au XIe siècle ; il en reste quelques pans dans la nef. Le reste de l’édifice porte la marque de plusieurs campagnes de construction : au XVe siècle se rattachent le portail sud de la nef et la reprise totale de la façade occidentale ; le mur diaphragme divisant la nef en deux parties, occupé actuellement par un chancel, peut dater du XVIe siècle comme la maison de chapelain adossée au mur nord de la nef et communiquant directement avec la tribune installée dans la partie ouest de la nef. A l’intérieur de l’église se trouve le tombeau de Saint-Gobrien, du XIVe siècle. Actuellement, la chapelle est un lieu de pèlerinage.

À Saint-Servant, au cœur du village de Saint-Gobrien, la chapelle ouvre ses portes après une importante campagne de restauration achevée en 2025.

© BÈGNE Bernard, Région Bretagne