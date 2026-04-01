Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët jeudi 23 avril 2026.
Saint-Hilaire-du-Harcouët
Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite
21 Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 11:00:00
fin : 2026-04-23 12:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Détruite à 80% lors des bombardements de l’été 1944, la ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët présente aujourd’hui un centre-ville entièrement reconstruit. Accompagné d’une guide, partez à la découverte du centre-ville de Saint-Hilaire-du-Harcouët, de ses bâtiments emblématiques et de son plan d’urbanisme en avance sur son temps.
Inscription obligatoire auprès des bureaux touristiques l’Office de Tourisme Mont Saint Michel-Normandie ou sur www.ot-montsaintmichel.com. Billetterie sur place.
Visite sous conditions de 3 personnes minimum. .
21 Avenue du Maréchal Leclerc Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 2 33 79 38 88
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English : Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite
L’événement Saint-Hilaire-du-Harcouët ville reconstruite Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MSM Normandie BIT Saint-Hilaire-du-Harcouët
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