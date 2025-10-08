Saint Jean-Baptiste restauration d’une sculpture en pierre du XIVe s. Place George Washington Le Mans
Saint Jean-Baptiste restauration d’une sculpture en pierre du XIVe s. Place George Washington Le Mans mercredi 8 octobre 2025.
Saint Jean-Baptiste restauration d’une sculpture en pierre du XIVe s.
Place George Washington Hôtel-Dieu de Coëffort Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-12 17:00:00
Date(s) :
2025-10-08 2025-10-11 2025-10-12
Valérie Thuleau, conservatrice-restauratrice de sculptures, présente la restauration d’une statue gothique en pierre du XIVe siècle représentant saint Jean-Baptiste.
À 14 h, 15 h et 16 h (environ 30 à 45 minutes) et en accès libre avec médiateur les 11 et 12 octobre. .
Place George Washington Hôtel-Dieu de Coëffort Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saint Jean-Baptiste restauration d’une sculpture en pierre du XIVe s. Le Mans a été mis à jour le 2025-10-03 par CDT72