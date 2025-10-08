Saint Jean-Baptiste restauration d’une sculpture en pierre du XIVe s. Place George Washington Le Mans

Saint Jean-Baptiste restauration d’une sculpture en pierre du XIVe s.

Place George Washington Hôtel-Dieu de Coëffort Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-08 2025-10-11 2025-10-12

Valérie Thuleau, conservatrice-restauratrice de sculptures, présente la restauration d’une statue gothique en pierre du XIVe siècle représentant saint Jean-Baptiste.

À 14 h, 15 h et 16 h (environ 30 à 45 minutes) et en accès libre avec médiateur les 11 et 12 octobre. .

Place George Washington Hôtel-Dieu de Coëffort Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

