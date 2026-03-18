Saint Jean by Night L’Escale Saint-Jean-sur-Veyle

Saint Jean by Night

L’Escale 181 route de la Fontaine de Fer Saint-Jean-sur-Veyle Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 21:00:00

fin : 2026-04-10 02:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Course de nuit conviviale et festive. 3 parcours de 6, 12 et 16km. Nombreuses animations, arrivée en lumière et musique dans la salle. Buvette et restauration dans la salle, ambiance festive garantie !

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L’Escale 181 route de la Fontaine de Fer Saint-Jean-sur-Veyle 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes acsstjean@gmail.com

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English :

Friendly, festive night run. 3 courses of 6, 12 and 16km. Lots of entertainment, light show and music in the hall. Refreshments and food in the hall, a festive atmosphere guaranteed!

L’événement Saint Jean by Night Saint-Jean-sur-Veyle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle