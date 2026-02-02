Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige Place du Centenaire Saint-Jean-Cap-Ferrat
Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige Place du Centenaire Saint-Jean-Cap-Ferrat samedi 12 septembre 2026.
Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige
Place du Centenaire 3 avenue Jean Mermoz Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
L’évènement des passionnés de véhicules de collection.
Exposition de véhicules, concours d’élégance et animations sont au programme de ce week-end d’exception.
.
Place du Centenaire 3 avenue Jean Mermoz Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 76 08 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige
The old vehicle enthusiasts event.
Vehicle exhibition, concours d’élégance, and entertainment are all part of this exceptional weekend’s program.
L’événement Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige Saint-Jean-Cap-Ferrat a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur