Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige Place du Centenaire Saint-Jean-Cap-Ferrat

Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige

Place du Centenaire 3 avenue Jean Mermoz Saint-Jean-Cap-Ferrat Alpes-Maritimes

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

2026-09-12

L’évènement des passionnés de véhicules de collection.

Exposition de véhicules, concours d’élégance et animations sont au programme de ce week-end d’exception.

Place du Centenaire 3 avenue Jean Mermoz Saint-Jean-Cap-Ferrat 06230 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 76 08 90

English : Saint-Jean-Cap-Ferrat Prestige

The old vehicle enthusiasts event.

Vehicle exhibition, concours d’élégance, and entertainment are all part of this exceptional weekend’s program.

