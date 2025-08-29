Saint-Jean-de-Nay en fête Saint-Jean-de-Nay

La municipalité, l’APE, la Batterie-Fanfare, l’ACCA, l’ASJN et le Comité des fêtes vous invite à la vogue annuelle de St Jean de Nay, une tradition intemporelle réunissant toutes les générations. Du 29 au 31 août. Ambiance festive, diverses animations.

Place de l’Eglise Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes comite.sjdn@gmail.com

English :

The municipality, APE, Batterie-Fanfare, ACCA, ASJN and Comité des fêtes invite you to the annual St Jean de Nay vogue, a timeless tradition bringing together all generations. August 29-31. Festive atmosphere, various entertainments.

German :

Die Gemeinde, die EV, die Batterie-Fanfare, die ACCA, die ASJN und das Festkomitee laden Sie zur jährlichen Vogue von St Jean de Nay ein, einer zeitlosen Tradition, die alle Generationen vereint. Vom 29. bis 31. August. Festliche Atmosphäre, verschiedene Animationen.

Italiano :

Il Comune, l’APE, la Batterie-Fanfare, l’ACCA, l’ASJN e il Comité des fêtes vi invitano all’annuale voga di St Jean de Nay, una tradizione senza tempo che riunisce tutte le generazioni. Dal 29 al 31 agosto. Atmosfera di festa, intrattenimenti vari.

Espanol :

El ayuntamiento, la APE, la Batterie-Fanfare, la ACCA, la ASJN y el Comité des fêtes le invitan a la vogue anual de St Jean de Nay, una tradición intemporal que reúne a todas las generaciones. Del 29 al 31 de agosto. Ambiente festivo, animaciones diversas.

