Saint-Jean-de-Nay fête Noël Salle polyvalente Saint-Jean-de-Nay

Saint-Jean-de-Nay fête Noël

Salle polyvalente 4 rue du Lavoir Saint-Jean-de-Nay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Le comité des fêtes de Saint-Jean-de-Nay est ravi de vous accueillir le dimanche 14 décembre 2025, à partir de 14h dans la salle polyvalente, pour célébrer Noël.

Événement réservé aux habitants de la commune.

.

Salle polyvalente 4 rue du Lavoir Saint-Jean-de-Nay 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 65 66 11 comite.sjdn@gmail.com

English :

The Saint-Jean-de-Nay Comité des fêtes is delighted to welcome you on Sunday, December 14, 2025, from 2pm in the Salle polyvalente, to celebrate Christmas.

Event reserved for local residents.

L’événement Saint-Jean-de-Nay fête Noël Saint-Jean-de-Nay a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay