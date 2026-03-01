Saint-Jean Patrick Salle des Fêtes Daniel Ardin Châtillon-Saint-Jean

Saint-Jean Patrick

Salle des Fêtes Daniel Ardin Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean Drôme

Début : 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Venez fêter la Saint-Patrick à Châtillon-Saint-Jean à l’occasion de la Saint-Jean Patrick ! Au programme concert live de Men in Ska, restauration et diffusion du match France-Angleterre ! Venez nombreux !

Salle des Fêtes Daniel Ardin Route de Parnans Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cdfcsj@gmail.com

Come and celebrate St. Patrick’s Day in Châtillon-Saint-Jean! On the program: live concert by Men in Ska, catering and broadcast of the France-England match! Come one, come all!

L’événement Saint-Jean Patrick Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-03-04 par Valence Romans Tourisme