SAINT JEAN / SANT JOAN FA LA NÒÇA ! Pézenas 28 juin 2025 07:00

Hérault

SAINT JEAN / SANT JOAN FA LA NÒÇA ! 6 Rue Massillon Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Rendez-vous dans la cour d’honneur de la Mairie pour le départ du grand charivari solsticial à travers les rues de Pézenas, ponctué par les rites de la St Jean d’été Herbes, Eau et Feu !

SANT JOAN FA LA NÒÇA !

La grande fête populaire du solstice d’été est de retour !

Cette année, comme chaque année, les Piscénois célèbreront le mariage miraculeux du feu et de l’eau, du jour et de la nuit, sous les bons hospices des herbes guérissantes.

Le Collectif Temporadas invite chacune et chacun à un temps de réjouissances partagées, un rituel festif inspiré par le patrimoine et la vitalité de la Cité.

Rendez-vous dans la cour d’honneur de la Mairie pour le départ du grand charivari solsticial à travers les rues de Pézenas, ponctué par les rites de la St Jean d’été Herbes, Eau et Feu !

#TEMPSFORT

#TOTALFESTUM2025 .

6 Rue Massillon

Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 19 08

English : SAINT JEAN / TEMPORADAS

« SANT JOAN FA LA NÒÇA » ! St Jean celebration day organized by the « collectif Temporadas ». The great midsummer popular celebration is back! This year, as every year, the residents of Pézenas will celebrate the miraculous combination of fire and water, of day and night, under the favourable auspices of healing herbs.

German :

Treffpunkt im Ehrenhof des Rathauses für den Start des großen Charivari Solsticial durch die Straßen von Pézenas, das von den Riten des Johannisfestes im Sommer unterbrochen wird: Kräuter, Wasser und Feuer!

Italiano :

Appuntamento nel cortile principale del Municipio per l’inizio del grande charivari solstiziale per le vie di Pézenas, scandito dai riti dell’estate di San Giovanni: Erbe, Acqua e Fuoco!

Espanol :

Cita en el patio principal del Ayuntamiento para el inicio del gran charivari solsticial por las calles de Pézenas, puntuado por los ritos de San Juan de verano: ¡Hierbas, Agua y Fuego!

L’événement SAINT JEAN / SANT JOAN FA LA NÒÇA ! Pézenas a été mis à jour le 2025-06-21 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE