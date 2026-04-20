SAINT JEOIRE TRAIL FESTIVAL Esplanade de la Mairie Saint-Jeoire

Saint-Jeoire

SAINT JEOIRE TRAIL FESTIVAL

Esplanade de la Mairie 156 rue du faucigny Saint-Jeoire Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Le Saint-Jeoire Trail Festival– Official race of the 2025 Skyrunner® World Series, vous propose trois courses majeures du calendrier 2025, toutes cotées ITRA et UTMB index. Deux des trois courses font partie de la coupe du monde de Skyrunning 2025.

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Esplanade de la Mairie 156 rue du faucigny Saint-Jeoire 74490 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 14 02 21 ferocedumole@gmail.com

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English : SAINT JEOIRE TRAIL FESTIVAL

The Saint-Jeoire Trail Festival Official race of the 2025 Skyrunner® World Series offers three major races on the 2025 calendar, all ITRA and UTMB index rated. Two of the three races are part of the 2025 Skyrunning World Cup.

L’événement SAINT JEOIRE TRAIL FESTIVAL Saint-Jeoire a été mis à jour le 2026-04-20 par Môle et Brasses Tourisme