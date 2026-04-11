Saint Jordi Fête du livre Crépy-en-Valois
Saint Jordi Fête du livre Crépy-en-Valois jeudi 23 avril 2026.
Crépy-en-Valois
Saint Jordi Fête du livre
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Jeudi 23 avril, célébrez Saint Jordi à la Librairie du Valois !
Toute la journée, mettez le livre et la librairie à l’honneur dans une ambiance chaleureuse et festive.
Une belle occasion de (re)découvrir des histoires à offrir… ou à s’offrir.
Jeudi 23 avril
Toute la journée
Librairie du Valois
Jeudi 23 avril, célébrez Saint Jordi à la Librairie du Valois !
Toute la journée, mettez le livre et la librairie à l’honneur dans une ambiance chaleureuse et festive.
Une belle occasion de (re)découvrir des histoires à offrir… ou à s’offrir.
Jeudi 23 avril
Toute la journée
Librairie du Valois .
1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 81 73
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English :
Thursday April 23, celebrate Saint Jordi at Librairie du Valois!
All day long, celebrate books and bookshops in a warm and festive atmosphere.
A great opportunity to (re)discover stories to give? or to treat yourself.
? Thursday April 23rd
? All day long
?Librairie du Valois
L’événement Saint Jordi Fête du livre Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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