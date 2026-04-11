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Saint Jordi Fête du livre Crépy-en-Valois

Saint Jordi Fête du livre Crépy-en-Valois jeudi 23 avril 2026.

Adresse : 1 Rue Thiers

Ville : 60800 Crépy-en-Valois

Département : Oise

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Crépy-en-Valois

Saint Jordi Fête du livre

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Jeudi 23 avril, célébrez Saint Jordi à la Librairie du Valois !

Toute la journée, mettez le livre et la librairie à l’honneur dans une ambiance chaleureuse et festive.
Une belle occasion de (re)découvrir des histoires à offrir… ou à s’offrir.

Jeudi 23 avril
Toute la journée
Librairie du Valois
Jeudi 23 avril, célébrez Saint Jordi à la Librairie du Valois !

Toute la journée, mettez le livre et la librairie à l’honneur dans une ambiance chaleureuse et festive.
Une belle occasion de (re)découvrir des histoires à offrir… ou à s’offrir.

Jeudi 23 avril
Toute la journée
Librairie du Valois   .

1 Rue Thiers Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 39 81 73 

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English :

Thursday April 23, celebrate Saint Jordi at Librairie du Valois!

All day long, celebrate books and bookshops in a warm and festive atmosphere.
A great opportunity to (re)discover stories to give? or to treat yourself.

? Thursday April 23rd
? All day long
?Librairie du Valois

L’événement Saint Jordi Fête du livre Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Pays de Valois

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