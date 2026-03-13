Saint Lapin Pesselieres Jalognes
Saint Lapin Pesselieres Jalognes dimanche 26 avril 2026.
Saint Lapin Pesselieres
Jalognes Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 07:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Les Amis de la Saint-Lapin organise des courses cyclistes et un vide-greniers.
Vous trouverez sur place buvette, grillade et frites pour vous restaurer.
L’ association Les amis de la Saint-Lapin organise à Pesselières la Saint Lapin !
Des courses cyclistes ainsi qu’un vide greniers animeront la journée.
Vous trouverez sur place buvette, grillade et frites pour vous restaurer. .
Jalognes 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 78 03 82 angelique.jp@orange.fr
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English :
Les Amis de la Saint-Lapin organizes cycle races and a garage sale.
L’événement Saint Lapin Pesselieres Jalognes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois