Saint-Laurent-des-Bâtons en fête Val de Louyre et Caudeau dimanche 3 août 2025.

Bourg Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Dimanche 3 août 2025, St Laurent des Bâtons est en fête !

Programme

Randonnée pédestre: départ de la Salle des fêtes de Saint Laurent des Bâtons à 8 heures. A l’arrivée un verre de l’amitié sera offert.

Ouverture de la buvette de 11 heures à 13 heures pour un apéritif convivial

– Restauration de midi:

Paella cuisinée par l’amicale des chasseurs de Saint Laurent des Bâtons. Vous pourrez vous restaurer sur place ou emporter votre repas. Réservations des repas auprès de Francine au 05 53 22 76 99.

– Festivités de l’après-midi Jeux Intervillages: Manège artisanal de spectacle musical pour enfants

– Restauration du soir: Justine et Vincent de l’Espiègle Gourmandise se chargeront du repas.

– Animation musicale: sera assurée par le groupe INFUSION

– Feu d’artifice: clôturera cette journée de fête!

Renseignements auprès de Raymond MASSON au 06 37 32 86 93. .

Bourg Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 76 99 Cdfsaintlaurentdesbatons24510@gmail.com

English : Saint-Laurent-des-Bâtons en fête

Sunday 3 August 2025, St Laurent des Bâtons celebrates!

Programme

Walking tour at 8am in front of the Salle des fêtes

– Lunch and dinner: bring your own cutlery. Reservations for meals should be made with Francine on 05 53 22.

– Roundabout and games in the afternoon

– Musical entertainment

German : Saint-Laurent-des-Bâtons en fête

Sonntag, 3. August 2025: St Laurent des Bâtons feiert!

Programm:

Wanderung um 8 Uhr vor dem Festsaal

– Verpflegung mittags und abends: Bringen Sie Ihr Besteck mit. Reservierung der Mahlzeiten bei Francine unter 05 53 22.

– Karussell und Spiele am Nachmittag

– Musikalische Unterhaltung

– Feuerwerk

Italiano :

Domenica 3 agosto 2025, St Laurent des Bâtons festeggia!

Programma

Passeggiata alle 8 davanti alla Salle des fêtes

– Pranzo e cena: portare le proprie posate. Le prenotazioni per i pasti devono essere effettuate presso Francine al numero 05 53 22.

– Girotondo e giochi nel pomeriggio

– Intrattenimento musicale

– Spettacolo pirotecnico

Espanol : Saint-Laurent-des-Bâtons en fête

Domingo 3 de agosto de 2025, ¡Saint Laurent des Bâtons está de fiesta!

Programa

Paseo a las 8 h delante de la Salle des fêtes

– Comida y cena: traiga sus propios cubiertos. Las reservas para las comidas deben hacerse con Francine en el 05 53 22.

– Glorieta y juegos por la tarde

– Animación

