Saint Laurent rive gauche : promenade dans le Paris d’Yves Saint Laurent, 21 rue de Tournon, Paris

Informations pratiques

Saint Laurent rive gauche : promenade dans le Paris d’Yves Saint Laurent 19 et 20 septembre 21 rue de Tournon Paris

Visite guidée gratuite dans la limite des places disponibles, les réservations ouvriront ultérieurement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre, le Musée Yves Saint Laurent Paris, actuellement fermé pour rénovation, propose une promenade urbaine guidée au cœur de Paris.

Plongez dans l’histoire de SAINT LAURENT rive gauche, une aventure qui a révolutionné la mode. Le 26 septembre 1966, Yves Saint Laurent ouvre au 21 rue de Tournon, dans le 6ᵉ arrondissement de Paris, la première boutique de prêt-à-porter. Plus qu’une nouvelle adresse, c’est une véritable vision qui prend vie : un prêt-à-porter conçu avec la même exigence créative et la même attention que la haute couture.

De la rue de Tournon en passant par la rue Bonaparte, jusqu’à la cour Carrée du Louvre, où se tenaient les défilés SAINT LAURENT rive gauche, laissez-vous guider sur les traces d’Yves Saint Laurent et de Pierre Bergé. Cette promenade inédite dévoile les lieux emblématiques, les inspirations et les coulisses d’une aventure qui a profondément marqué l’histoire de la mode.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14h30

Durée : 1h30

Visite guidée gratuite dans la limite des places disponibles.

21 rue de Tournon 21 rue de Tournon, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}]

Circuit

© Guy Marineau