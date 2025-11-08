Saint-Laurent se met en Bleu route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

Saint-Laurent se met en Bleu

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08 13:00:00

2025-11-08

L’association Nordic de la Prée organise une marche en faveur de l’ANAMACAP.

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 42 47 45 nordicdelapree@gmail.com

English : Saint-Laurent dresses in blue

The Nordic de la Prée association is organising a walk in support of ANAMACAP.

German : Saint-Laurent kleidet sich in Blau

Der Verein Nordic de la Prée organisiert einen Spendenlauf zugunsten von ANAMACAP.

Italiano :

L’associazione Nordic de la Prée organizza una camminata a favore dell’ANAMACAP.

Espanol :

La asociación Nordic de la Prée organiza una marcha a beneficio de ANAMACAP.

