Saint-Laurent se met en Bleu route de la Grande Levée Saint-Laurent-de-la-Prée

route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime
Début : 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 13:00:00
2025-11-08
L’association Nordic de la Prée organise une marche en faveur de l’ANAMACAP.
route de la Grande Levée Salle polyvalente Saint-Laurent-de-la-Prée 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 42 47 45 nordicdelapree@gmail.com
English : Saint-Laurent dresses in blue
The Nordic de la Prée association is organising a walk in support of ANAMACAP.
German : Saint-Laurent kleidet sich in Blau
Der Verein Nordic de la Prée organisiert einen Spendenlauf zugunsten von ANAMACAP.
Italiano :
L’associazione Nordic de la Prée organizza una camminata a favore dell’ANAMACAP.
Espanol :
La asociación Nordic de la Prée organiza una marcha a beneficio de ANAMACAP.
