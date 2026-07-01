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AGENDA · Saint-Léger-sous-la-Bussière

Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête Saint-Léger-sous-la-Bussière

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Léger-sous-la-Bussière

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Saint-Léger
Ville
71520 Saint-Léger-sous-la-Bussière
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Léger-sous-la-Bussière

Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête

Saint-Léger Saint-Léger-sous-la-Bussière Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Le comité des fêtes vous invite à sa traditionnelle fête.
Au programme
– Repas
– Feu d’artifice
– Bal en plein air

Menu melon, andouillette frites ou assiette anglaise frites, fromage, cône de glace, café   .

Saint-Léger Saint-Léger-sous-la-Bussière 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 49 27 

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English : Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête

L’événement Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête Saint-Léger-sous-la-Bussière a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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