Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête Saint-Léger-sous-la-Bussière
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Léger-sous-la-Bussière
Informations pratiques
Saint-Léger-sous-la-Bussière
Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête
Saint-Léger Saint-Léger-sous-la-Bussière Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le comité des fêtes vous invite à sa traditionnelle fête.
Au programme
– Repas
– Feu d’artifice
– Bal en plein air
Menu melon, andouillette frites ou assiette anglaise frites, fromage, cône de glace, café .
Saint-Léger Saint-Léger-sous-la-Bussière 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 50 49 27
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English : Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête
L’événement Saint-Léger-sous-la-Bussière en fête Saint-Léger-sous-la-Bussière a été mis à jour le 2026-07-08 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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