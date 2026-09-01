Saint-Lô fête la fin de l’été ! Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Saint-Lô fête la fin de l’été !
Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Prenez place le samedi 19 septembre pour fêter la fin de l’été à Saint-Lô, de 17h00 à 22h00.
Animations enfants : sculpteur de bulles géantes, coloriages géants, structures gonflables, jeux en bois.
A partir de 19h30 : Concert et Foodtrucks pour restauration.
Possibilité d’apporter son pique-nique.
Gratuit. .
Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
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English : Saint-Lô fête la fin de l’été !
L’événement Saint-Lô fête la fin de l’été ! Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô
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