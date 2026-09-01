Informations pratiques

Saint-Lô

Saint-Lô fête la fin de l’été !

Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Prenez place le samedi 19 septembre pour fêter la fin de l’été à Saint-Lô, de 17h00 à 22h00.

Animations enfants : sculpteur de bulles géantes, coloriages géants, structures gonflables, jeux en bois.

A partir de 19h30 : Concert et Foodtrucks pour restauration.

Possibilité d’apporter son pique-nique.

Gratuit. .

Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00

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English : Saint-Lô fête la fin de l’été !

L’événement Saint-Lô fête la fin de l’été ! Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint-Lô