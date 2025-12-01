Saint-Lô fête Noël > Atelier Noël au musée

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 21 décembre prochain à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour un atelier dédié à Noël.

Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël. .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

English : Saint-Lô fête Noël > Atelier Noël au musée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Saint-Lô fête Noël > Atelier Noël au musée Saint-Lô a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Saint-Lô