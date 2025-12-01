Saint-Lô fête Noël > Atelier Noël au musée Saint-Lô
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-12-21 15:00:00
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 21 décembre prochain à 15h au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô pour un atelier dédié à Noël.
Après une visite enchantée du musée, les enfants décoreront leur ornement de Noël. .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie
