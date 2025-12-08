Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs Saint-Lô

Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous du 8 décembre au 9 janvier au Centre Social Mercier à Saint-Lô pour admirer l’exposition des ateliers créatifs.

S’il te plaît, dessine-moi Noël .

Les ateliers créatifs du centre social couture, arts plastiques, tricot, mosaïque, dessin-peinture et éco-citoyen vous plongent dans la magie de Noël.

Samedi de 11h à 19h.

Dimanche de 10h à 18h. .

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 33 35

