Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs Saint-Lô

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous du 8 décembre au 9 janvier au Centre Social Mercier à Saint-Lô pour admirer l’exposition des ateliers créatifs.

S’il te plaît, dessine-moi Noël .
Les ateliers créatifs du centre social couture, arts plastiques, tricot, mosaïque, dessin-peinture et éco-citoyen vous plongent dans la magie de Noël.

Samedi de 11h à 19h.
Dimanche de 10h à 18h.   .

45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 33 35 

