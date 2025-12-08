Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs Saint-Lô
Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs Saint-Lô lundi 8 décembre 2025.
Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs
45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-08
fin : 2026-01-09
Date(s) :
2025-12-08
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous du 8 décembre au 9 janvier au Centre Social Mercier à Saint-Lô pour admirer l’exposition des ateliers créatifs.
S’il te plaît, dessine-moi Noël .
Les ateliers créatifs du centre social couture, arts plastiques, tricot, mosaïque, dessin-peinture et éco-citoyen vous plongent dans la magie de Noël.
Samedi de 11h à 19h.
Dimanche de 10h à 18h. .
45 Avenue des Tilleuls Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 33 35
English : Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saint-Lô fête Noël > Exposition des ateliers créatifs Saint-Lô a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Saint-Lô