Saint-Lô fête Noël > Lecture L’arbre de Noël Saint-Lô

Saint-Lô fête Noël > Lecture L’arbre de Noël

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-12-18 15:30:00

fin : 2025-12-18

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 18 décembre prochain à la médiathèque La Source à Saint-Lô pour une lecture de L’arbre de Noël par les Hauts-Parleurs de l’association Lire à Saint-Lô .

Tout public Sur réservation .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53 mediatheque@saint-lo.fr

