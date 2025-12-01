Saint-Lô fête Noël > Lecture L’arbre de Noël Saint-Lô
Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche
Début : 2025-12-18 15:30:00
fin : 2025-12-18
2025-12-18
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 18 décembre prochain à la médiathèque La Source à Saint-Lô pour une lecture de L’arbre de Noël par les Hauts-Parleurs de l’association Lire à Saint-Lô .
Tout public Sur réservation .
Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53 mediatheque@saint-lo.fr
