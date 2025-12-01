Saint-Lô fête Noël > Marché de bouche Saint-Lô

Saint-Lô fête Noël > Marché de bouche

Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche

Début : 2025-12-24 08:30:00
fin : 2025-12-24 13:00:00

2025-12-24

Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 24 décembre prochain de 8h30 à 13h sur la place du général de Gaulle à Saint-Lô pour un marché de bouche.   .

Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00 

