Saint-Lô fête Noël > Marché de bouche Saint-Lô

Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 31 décembre prochain de 8h30 à 13h sur la place du général de Gaulle à Saint-Lô pour un marché de bouche. .
Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
