Saint-Lô fête Noël > Parade Cygale do Brazil Saint-Lô
Saint-Lô fête Noël > Parade Cygale do Brazil Saint-Lô dimanche 7 décembre 2025.
Saint-Lô fête Noël > Parade Cygale do Brazil
Place Général de Gaulle Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 7 décembre prochain dans le centre ville de Saint-Lô pour assister à une parade de Cygale do Brazil Fanfare de percussions afro-brésiliennes. .
Place Général de Gaulle Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 77 60 00
English : Saint-Lô fête Noël > Parade Cygale do Brazil
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Saint-Lô fête Noël > Parade Cygale do Brazil Saint-Lô a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Saint-Lô