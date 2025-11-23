Saint-Lô fête Noël > Parade du Père Noël Saint-Lô
60 Rue de la Poterne Saint-Lô Manche
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Dans le cadre de Saint-Lô fête Noël , une programmation dédiée aux fêtes de fin d’année, rendez-vous le 14 décembre prochain à Saint-Lô pour assister à la traditionnelle parade du père Noël.
À partir de 16h Au départ de plage verte. .
English : Saint-Lô fête Noël > Parade du Père Noël
L’événement Saint-Lô fête Noël > Parade du Père Noël Saint-Lô a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Saint-Lô