Saint-Lothain en cartes postales

Salle des fêtes Avenue Charles Sauria Saint-Lothain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-26

Saint-Lothain a fait l’objet de plusieurs centaines de cartes postales au fil du temps (plus de 500 différentes), cette exposition sera l’occasion d’en présenter les plus emblématiques.

Un livre avec une centaine de cartes sera édité et mis en vente pour l’exposition, vous pouvez le précommander au au prix de 15 € au lieu de 20€. Attention édition limitée.

ABCom Arnaud Brice Communication .

Salle des fêtes Avenue Charles Sauria Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 69 73 28 brice.geny@abcom-iris.fr

