Saint Louis Raid Family RORTHAIS Mauléon
Saint Louis Raid Family RORTHAIS Mauléon dimanche 28 septembre 2025.
Saint Louis Raid Family
RORTHAIS Place Saint-Hilaire Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’ APEL St louis Rorthais vous propose un Raid Multisports. Une chasse à la balise ludique très accessible pour découvrir le Raid sur une courte distance. .
RORTHAIS Place Saint-Hilaire Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 27 54 90 assosportecolesaintlouis@gmail.com
English : Saint Louis Raid Family
German : Saint Louis Raid Family
Italiano :
Espanol : Saint Louis Raid Family
L’événement Saint Louis Raid Family Mauléon a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Bocage Bressuirais