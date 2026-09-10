Informations pratiques

Saint-Lô

Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Amateurs de jeux, familles, passionnés ou simples curieux, préparez-vous !

Le 4e édition du festival du jeu de Saint-Lô arrive à grands pas pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’amusement !

Au programme :

Jeux de société (pour tous les âges et tous les niveaux),

Jeux vidéos,

Jeux de cartes,

Jeux de rôle,

Jeux en bois.

Salle Allende à Saint-Lô – De 10h à 22h.

Entrée gratuite. .

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie lcdj.lacommunautedujeu@gmail.com

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English : Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition

L’événement Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô