Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition Saint-Lô
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Lô
Informations pratiques
Saint-Lô
Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition
4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Amateurs de jeux, familles, passionnés ou simples curieux, préparez-vous !
Le 4e édition du festival du jeu de Saint-Lô arrive à grands pas pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’amusement !
Au programme :
Jeux de société (pour tous les âges et tous les niveaux),
Jeux vidéos,
Jeux de cartes,
Jeux de rôle,
Jeux en bois.
Salle Allende à Saint-Lô – De 10h à 22h.
Entrée gratuite. .
4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie lcdj.lacommunautedujeu@gmail.com
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English : Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition
L’événement Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô
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