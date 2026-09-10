UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Lô

Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition Saint-Lô

samedi 3 octobre 2026 · Saint-Lô

Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition Saint-Lô

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
4 Rue Saint-Thomas
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif

Saint-Lô

Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 22:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Amateurs de jeux, familles, passionnés ou simples curieux, préparez-vous !
Le 4e édition du festival du jeu de Saint-Lô arrive à grands pas pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de l’amusement !
Au programme :
Jeux de société (pour tous les âges et tous les niveaux),
Jeux vidéos,
Jeux de cartes,
Jeux de rôle,
Jeux en bois.
Salle Allende à Saint-Lô – De 10h à 22h.
Entrée gratuite.   .

4 Rue Saint-Thomas Saint-Lô 50000 Manche Normandie   lcdj.lacommunautedujeu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition

L’événement Saint-Ludô – Festival du Jeu – 4e édition Saint-Lô a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Saint-Lô

À voir aussi à Saint-Lô (Manche)