Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Barrage et Vallée Hourdel Parking du Barrage de la Rance La Richardais

Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Barrage et Vallée Hourdel

Parking du Barrage de la Rance Gare Maritime Côté Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-08 13:30:00

fin : 2025-12-08

Date(s) :

2025-12-08

Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à La Richardais, au barrage et dans la Vallée Hourdel.

Rendez-vous au parking du Barrage de la Rance à 13 h 30.

Départ de la randonnée 13 h 45.

Parcours 6 km Facile.

Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .

Parking du Barrage de la Rance Gare Maritime Côté Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48

