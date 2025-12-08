Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Barrage et Vallée Hourdel Parking du Barrage de la Rance La Richardais
Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Barrage et Vallée Hourdel Parking du Barrage de la Rance La Richardais lundi 8 décembre 2025.
Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Barrage et Vallée Hourdel
Parking du Barrage de la Rance Gare Maritime Côté Dinard La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08 13:30:00
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-12-08
Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à La Richardais, au barrage et dans la Vallée Hourdel.
Rendez-vous au parking du Barrage de la Rance à 13 h 30.
Départ de la randonnée 13 h 45.
Parcours 6 km Facile.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Parking du Barrage de la Rance Gare Maritime Côté Dinard La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Barrage et Vallée Hourdel La Richardais a été mis à jour le 2025-12-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme