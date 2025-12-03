Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Etang de la Garde et Vallée Hourdel Place de la République La Richardais
Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Etang de la Garde et Vallée Hourdel Place de la République La Richardais lundi 19 janvier 2026.
Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Etang de la Garde et Vallée Hourdel
Place de la République Parking de l’église La Richardais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-19 13:30:00
fin : 2026-01-19
Date(s) :
2026-01-19
Saint-Lunaire en marche propose une randonnée à La Richardais Etang de la Garde et Vallée Hourdel.
Rendez-vous au parking de l’église à 13 h 30.
Départ de la randonnée 13 h 45.
Parcours 5 km.
Randonneurs occasionnels prévoir 3 € par randonnée. .
Place de la République Parking de l’église La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 74 17 28 48
English :
L’événement Saint-Lunaire en marche Randonnée à La Richardais Etang de la Garde et Vallée Hourdel La Richardais a été mis à jour le 2025-12-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme